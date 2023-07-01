На 2 недели перекроют участок улицы в центре Уфы

На пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.

Ограничения будут действовать с третьего по 17 июля, оно связано с реконструкцией улицы Октябрьской Революции.

Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.