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На 2 недели перекроют участок улицы в центре Уфы

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

На пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.

Ограничения будут действовать с третьего по 17 июля, оно связано с реконструкцией улицы Октябрьской Революции.

Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.

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