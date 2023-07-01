На 2 недели перекроют участок улицы в центре Уфы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
На пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции будет перекрыта крайняя левая из трех полос проезжей части в каждом направлении.
Ограничения будут действовать с третьего по 17 июля, оно связано с реконструкцией улицы Октябрьской Революции.
Участок ремонтируемой улицы от Воровского до Цюрупы полностью закрыт до 31 августа текущего года.
Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Она обойдется городу более чем в 1,5 млрд рублей.
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