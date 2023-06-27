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В Уфе открылся магазин белорусских продуктов

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В рамках десятого Форума регионов России и Беларуси в Уфе открыли новый магазин, в котором можно приобрести товары белорусского производства.

pravitelstvorb.ru

Небольшой павильон расположен на Коммунистической, рядом с новым жилым комплексом «Успенский», в нем продаются колбасы, сыры, кондитерские изделия, напитки и другие продукты прямиком из Беларуси.

Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, «белорусская продукция пользуется спросом у наших жителей благодаря своему качеству, поэтому нашими предпринимателями было решено открыть магазин продовольственных товаров, произведенных в Белоруссии. Если до этого у нас было более 30 магазинов, где продавались белорусские продукты, то теперь в этом магазине будет огромное количество наименований только белорусских продуктов, и ассортимент будет расти».

Весной 2023 года Андрей Назаров говорил о том, что товарооборот между республиками за последнее время вырос на 12%: экспорт на 10,2%, импорт на 14,8%.

В Уфе откроется магазин белорусского бренда Comintern

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