В Уфе откроется магазин белорусского бренда Comintern

Первый магазин бренда откроется в Уфе в «Меге» в конце мая или начале июня.

Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили на совещании в правительстве республики.

«Очень хорошее качество одежды, это будет и будет конкуренция с нашими производителями, и в целом появятся новые продукты на рынке», – сказал Радий Хабиров.

Сегодня Comintern специализируется на классических деловых костюмах для взрослых и детей, а также платьях, блузках, юбках, пальто и так далее.