В Уфе откроется магазин белорусского бренда Comintern

Фабрики Comintern работают аж с 1919 года и поначалу шили военное обмундирование. Нынешнее название «Коминтерн» предприятие взяло в 1928 году.
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Первый магазин бренда откроется в Уфе в «Меге» в конце мая или начале июня.
Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили на совещании в правительстве республики.
«Очень хорошее качество одежды, это будет и будет конкуренция с нашими производителями, и в целом появятся новые продукты на рынке», – сказал Радий Хабиров.
Сегодня Comintern специализируется на классических деловых костюмах для взрослых и детей, а также платьях, блузках, юбках, пальто и так далее.
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