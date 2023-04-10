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В Уфе откроется магазин белорусского бренда Comintern

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Фабрики Comintern работают аж с 1919 года и поначалу шили военное обмундирование. Нынешнее название «Коминтерн» предприятие взяло в 1928 году.

comintern.by

Первый магазин бренда откроется в Уфе в «Меге» в конце мая или начале июня.

Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили на совещании в правительстве республики.

«Очень хорошее качество одежды, это будет и будет конкуренция с нашими производителями, и в целом появятся новые продукты на рынке», – сказал Радий Хабиров.

Сегодня Comintern специализируется на классических деловых костюмах для взрослых и детей, а также платьях, блузках, юбках, пальто и так далее.

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