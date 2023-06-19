В Уфе в Курбан-байрам богослужения пройдут в 23 мечетях

В 2023 году Курбан-байрам приходится на среду, 28 июня. Как мы писали ранее, этот день будет выходным.

Праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях Уфы. Для религиозных обрядов будут оборудованы две площадки: перед торговым центром «Караван», который находится вблизи поселка Зинино, и на территории Северного автовокзала, где будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.

Начнется Курбан байрам с утренней праздничной молитвы. В каждой из мечетей совершится намаз, после чего пройдет процедура жертвоприношения.

В 11.00 на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» состоятся праздничные мероприятия.

Расписание богослужений:

– мечеть «Мадина» (Гатчинская, 1) – с 8.00 до 12.00;

– мечеть «Нур-Ислам» (Сельская Богородская, 45/1) – с 8.00 до 10.00;

– мечеть «Мадина» (Инорс, Фронтовых бригад, 6/5) – с 8.00 до 10.00;

– мечеть «Асия» (Максимовка, Сосновская, 1/1а) – с 9.00 до 11.00;

– мечеть в Шакше (Гвардейская, 54а) – с 8.00 до 10.00;

– мечеть «Ас-Салям» (Федоровка, Галечная) – с 9.00 до 11.00;

– Первая соборная мечеть Уфы (Тукаева, 52) – с 9.00 до 11.00;

– мечеть «Махалля Шукран» (Красная, 26) – с 9.00 до 10.00;

– мечеть «Ихлас» (Сочинская, 43) – с 6.00 до 7.00;

– мечеть «Ихсан» (Атаевская, 1 к.1) – с 9.00 до 10.00;

– мечеть «Рамазан» (Бабушкина, 3) – с 8.00 до 10.00;

– мечеть «Нур» (Ахметова, 320/1) – с 8.00 до 10.00;

– мечеть «Гуфран» (Алтайская, 19) – с 8.00 до 10.00;

– ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (Дружбы народов, 21/4) – с 7.00 до 9.00;

– Уфимский колледж имени Султанова (Мустая Карима, 3) – с 8.00 до 9.00;

– мечеть «Фатхислам» (8 Марта, Агрономическая, 1/19) – с 8.00 до 9.00;

– мечеть «Мунира» (Заозерная, 2) – с 8.00 до 9.00;

– мечеть «Хамзы» (Гагарина, 16) – с 8.30 до 9.30;

– мечеть «Фатиха» (Глумилинская, 7) – с 8.30 до 13.00;

– мечеть в Нагаево (Запрудная, 1 к.1) – с 8.00 до 13.00;

– мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (Комарова, 5) – с 9.00 до 11.00;

– мечеть «Дания» (Тимашево, Тимашевская, 102) – с 9.00 до 10.30;

– мечеть «Махалля» (Старые Турбаслы, Советская, 31/1) – с 9.00 до 10.30.