Cледующая рабочая неделя для жителей Башкортостана будет сокращенной

В этом году Курбан-байрам выпадает на среду, 28 июня. Этот день будет выходным, 27 июня рабочий день будет сокращен на один час.

На следующие три месяца праздников не запланировано, вплоть до 11 октября (День республики) работа будет идти по стандартному графику.

Прямо сейчас власти обсуждают возможный перенос рабочего дня со вторника, 27 июня, на субботу, 24 июня. Решение еще не принято.

Такие планы озвучил в ходе оперативного совещания в правительстве премьер-министр Андрей Назаров, они связаны с проведением в Уфе X Форума регионов России и Беларуси.