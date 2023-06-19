3 тыс. гостей прибудут в Уфу на Форум регионов России и Беларуси

Официально юбилейный десятый форум пройдет 26-28 июня, но мероприятия начнутся раньше – уже на этой неделе, 24 июня, пройдет молодежный форум.

На совещании в правительстве республики министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о том, что ожидается прибытие в Уфу порядка трех тыс. гостей, из которых 300 человек – это VIP-гости.

Среди них:

– вице-премьер Беларуси Николай Снопков;

– чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой;

– министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник;

– министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло;

– министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко;

– министр образования Беларуси Андрей Иванец;

– министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич;

– министр труда Беларуси Ирина Костевич;

– министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик;

– министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич;

– министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко;

– министр связи Беларуси Константин Шульган;

– заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук;

– министр культуры РФ Ольга Любимова;

– министр науки РФ Валерий Фальков;

– руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Форум посетят 25 российских губернаторов, семь губернаторов из Беларуси, руководители торгово-промышленных палат, 34 председателя законодательных органов обеих стран.

Деловая программа форума пройдет 27-28 июня. Тема в этом году звучит так: «10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы».