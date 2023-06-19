3 тыс. гостей прибудут в Уфу на Форум регионов России и Беларуси

В этом году Уфы стала четвертым городом, удостоенным принять Форум регионов России и Беларуси: раньше его проводили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
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Официально юбилейный десятый форум пройдет 26-28 июня, но мероприятия начнутся раньше – уже на этой неделе, 24 июня, пройдет молодежный форум.
На совещании в правительстве республики министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о том, что ожидается прибытие в Уфу порядка трех тыс. гостей, из которых 300 человек – это VIP-гости.
Среди них:
– вице-премьер Беларуси Николай Снопков;
– чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой;
– министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник;
– министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло;
– министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко;
– министр образования Беларуси Андрей Иванец;
– министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич;
– министр труда Беларуси Ирина Костевич;
– министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик;
– министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич;
– министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко;
– министр связи Беларуси Константин Шульган;
– заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук;
– министр культуры РФ Ольга Любимова;
– министр науки РФ Валерий Фальков;
– руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.
Форум посетят 25 российских губернаторов, семь губернаторов из Беларуси, руководители торгово-промышленных палат, 34 председателя законодательных органов обеих стран.
Деловая программа форума пройдет 27-28 июня. Тема в этом году звучит так: «10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы».
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