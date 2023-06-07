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Ядовитый напиток «Мистер сидр» продавался и в Башкортостане

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Сразу в нескольких регионах России произошли массовые отравления людей после употребления алкогольного напитка одного и того же производителя.

Фото: Минторг Башкортостана

Сейчас «Мистер сидр» изымают из магазинов и со складов по всей стране. По данным Росалкогольрегулирования, напиток поставлялся в том числе и в Башкортостан. В какие именно магазины и заведения его завозили – пока неизвестно.

Региональный Минторг рекомендует «воздержаться от покупки и потребления алкогольной продукции, реализуемой в розлив и в обезличенной ПЭТ-таре с наименованием "Сидр"».

Ранее мы писали о том, что парламент Башкортостана будет следить за расследованием этого дела и при необходимости принимать дополнительные меры по контролю над контрафактом.

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