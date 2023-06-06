В Башкортостане могут изменить законодательство из-за отравления жителей соседних регионов сидром

Расследование еще продолжается, сейчас проверяются магазины во всех регионах, в том числе в Башкортостане.

По последней информации, всего от отравления алкогольным напитком марки «Мистер Сидр» погибли как минимум 24 человека, у всех один диагноз – отравление метанолом.

Задержаны руководитель компании, производившей напиток, а также менеджеры и бухгалтер, сейчас с ними работают силовики.

Константин Толкачев поручил внести предложения по предотвращению подобных ситуаций.

«Государство в последние годы проводит системную антиалкогольную кампанию, в том числе принимает меры по борьбе с контрафактом, однако трагедия в Ульяновской области показала, что в системе есть брешь.

Ядовитый "Мистер сидр" продавался не "из-под полы", а был произведен легальным, зарегистрированным предприятием и реализовывался в розничной торговле. Очевидно, что такое могло произойти где угодно… Не будем предвосхищать результаты расследования, но нельзя игнорировать тот факт, что обилие контролирующих органов не помогло предотвратить трагедию.

Понятно, что легальная продажа должна гарантировать гражданам безопасность товара. К сожалению, жизни людей не вернуть, но произошедшее должно стать горьким уроком и напоминанием о высокой ответственности за безопасность людей», – сказал председатель Госсобрания.