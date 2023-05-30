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Парламент Башкортостана перенес День молодежи и изменил порядок проведения сабантуев

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Депутаты Госсобрания республики приняли законы, меняющие распорядок некоторых праздников и даты ограничения продажи алкоголя.

День молодежи, отмечавшийся ранее 27 июня, перенесен на последнюю субботу июня в связи с распоряжением президента РФ.

При этом изменен и закон о порядке розничной продажи алкоголя: если раньше запрет действовал как 27 июня, так и в день фактического проведения связанных с Днем молодежи праздничных мероприятий, то он будет распространяться только на последнюю субботу июня.

Кроме того, со следующего года города и районы республики будут самостоятельно выбирать дни проведения сабантуев. До сих пор даты утверждал глава республики, но впоследствии руководству муниципалитетов нередко приходилось переносить их из-за погодных условий или других факторов.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, новый порядок даст муниципалитетам большую свободу действий и будет способствовать соблюдению антиалкогольных ограничений.

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