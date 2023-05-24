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Радий Хабиров утвердил график проведения сабантуев в 2023 году

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На портале правовой информации опубликован указ за подписью главы региона о проведении народных праздников сабантуев.

Фото: администрация Уфы

27 мая

Абзелиловский, Альшеевский и Калтасинский районы.

3 июня

Архангельский, Аскинский, Бакалинский, Бирский, Бурзянский, Ермекеевский, Гафурийский, Зилаирский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Кугарчинский, Миякинский, Нуримановский и Чекмагушевский районы.

10 июня

Аургазинский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Илишевский, Караидельский, Краснокамский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Салаватский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский и Чишминский районы.

11 июня

Шаранский и Янаульский районы.

17 июня

Белебеевский, Буздякский, Ишимбайский, Кигинский и Стерлибашевский районы.

24 июня

Межгорье.

1 июля

Иглинский и Балтачевский районы.

Напомним, что в эти дни в соответствующих муниципалитетах алкоголь в магазинах продаваться не будет. На бары, рестораны и другие заведения общепита ограничение не распространяется.

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