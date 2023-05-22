Власти предупредили, что ремонт шакшинского моста вызовет проблемы с трафиком

«Посмотрели стройплощадку Дворца борьбы – в темпе идет объект, строится. Там очень многое, конечно, от города зависит, надо сформировать единый центр, чтобы пройти можно было с проспекта, все объекты благоустройства завершить.

Дворец получается интересный, красивый, к середине 2024 года мы его сдадим.

Восточный выезд тоже неплохо строится. В связи с этим мы обсудили большие ремонты, которые у нас сейчас идут.

Один из них – намечается ремонт Шакшинского моста. Он, безусловно, вызовет определенные проблемы с трафиком, мы должны это признать. Но сделать ремонт необходимо, мост уже в предаварийном состоянии.

Мэрии города поручение: людей надо информировать заранее, чтобы они меняли свои графики, понимали, как объезжать, и так далее.

Надо продумать, как выполнить ремонт таким образом, чтобы максимально сохранить транспортный поток, если это возможно.

На развязке на Заки Валиди мы, на мой взгляд, очень неплохо все сделали, хотя могли такие пробки создать», – сказал глава региона.

Контракт на выполнение работ по капремонту Шакшинского моста 1984 года постройки был заключен в апреле 2023 года. Как ожидается, все работы завершатся до марта 2025 года.