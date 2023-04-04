18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Шакшинский мост в Уфе будут перекрывать в ближайшие 2 года

Поделиться:

Администрация Уфы заключила муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту Шакшинского моста 1984 года постройки.

ufacity.info

Контракт с АО «Башкиравтодор» на выполнение работ был заключен, как и планировалось, 31 марта.

Деньги поступят из федерального, республиканского и городского бюджетов в сумме 2,2 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В ближайшее время подрядчик разработает график проведения работ. Сегодня, четвертого апреля, мэрия сообщила, что во время капремонта движение будет частично перекрываться по половине проезжей части.

Как отметили представители заказчика, это вынужденные меры, они необходимы для обеспечения безопасности. Все работы завершатся до марта 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: