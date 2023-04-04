Шакшинский мост в Уфе будут перекрывать в ближайшие 2 года

Контракт с АО «Башкиравтодор» на выполнение работ был заключен, как и планировалось, 31 марта.

Деньги поступят из федерального, республиканского и городского бюджетов в сумме 2,2 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В ближайшее время подрядчик разработает график проведения работ. Сегодня, четвертого апреля, мэрия сообщила, что во время капремонта движение будет частично перекрываться по половине проезжей части.

Как отметили представители заказчика, это вынужденные меры, они необходимы для обеспечения безопасности. Все работы завершатся до марта 2025 года.