18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Уфимскую набережную перекроют из-за соревнований

Поделиться:

Администрация Уфы сообщает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Сергей Николенко

Ограничение введут в субботу, 20 мая.

С 6.00 до 16.00 будет закрыта проезжая часть на участке от дома №232 по улице Набережной до улицы Сочинской.

В это время там будет проводиться чемпионат и первенство республики по дуатлону.

Ранее мы писали о том, что 23 и 24 мая будут перекрывать несколько улиц в связи с прибытием и отправкой ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: