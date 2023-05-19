Уфимскую набережную перекроют из-за соревнований

Ограничение введут в субботу, 20 мая.

С 6.00 до 16.00 будет закрыта проезжая часть на участке от дома №232 по улице Набережной до улицы Сочинской.

В это время там будет проводиться чемпионат и первенство республики по дуатлону.

Ранее мы писали о том, что 23 и 24 мая будут перекрывать несколько улиц в связи с прибытием и отправкой ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца.