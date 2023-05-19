Уфимскую набережную перекроют из-за соревнований

Администрация Уфы сообщает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: Сергей Николенко
Ограничение введут в субботу, 20 мая.
С 6.00 до 16.00 будет закрыта проезжая часть на участке от дома №232 по улице Набережной до улицы Сочинской.
В это время там будет проводиться чемпионат и первенство республики по дуатлону.
Ранее мы писали о том, что 23 и 24 мая будут перекрывать несколько улиц в связи с прибытием и отправкой ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца.
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