В Уфе из-за прибытия мощей Георгия Победоносца перекроют несколько улиц

С мая по сентябрь 2023 года в 100 городов страны будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца.

В Уфе мощи побывают в кафедральном соборе Рождества Богородицы (​Кирова, 102).

23 мая в 10.00 состоится торжественная встреча.

24 мая в 18.00 пройдут торжественные проводы.

В связи с этим 23 мая с 8.00 до 20.00 и 24 мая с 8.00 до 18.00 будут перекрывать улицы:

– Кирова (от Ветошникова до Айской);

– Амурскую (от дома №60 по Амурской до дома №91 по Кирова);

– Крестьянскую (от дома №63 по Крестьянской до дома №91 по Кирова).