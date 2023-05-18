В Уфе из-за прибытия мощей Георгия Победоносца перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о временном ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: 2gis.ru/Ксения -
С мая по сентябрь 2023 года в 100 городов страны будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца.
В Уфе мощи побывают в кафедральном соборе Рождества Богородицы (Кирова, 102).
23 мая в 10.00 состоится торжественная встреча.
24 мая в 18.00 пройдут торжественные проводы.
В связи с этим 23 мая с 8.00 до 20.00 и 24 мая с 8.00 до 18.00 будут перекрывать улицы:
– Кирова (от Ветошникова до Айской);
– Амурскую (от дома №60 по Амурской до дома №91 по Кирова);
– Крестьянскую (от дома №63 по Крестьянской до дома №91 по Кирова).
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