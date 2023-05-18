18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе из-за прибытия мощей Георгия Победоносца перекроют несколько улиц

Поделиться:

Администрация Уфы предупреждает о временном ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: 2gis.ru/Ксения -

С мая по сентябрь 2023 года в 100 городов страны будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца.

В Уфе мощи побывают в кафедральном соборе Рождества Богородицы (​Кирова, 102).

23 мая в 10.00 состоится торжественная встреча.

24 мая в 18.00 пройдут торжественные проводы.

В связи с этим 23 мая с 8.00 до 20.00 и 24 мая с 8.00 до 18.00 будут перекрывать улицы:

– Кирова (от Ветошникова до Айской);

– Амурскую (от дома №60 по Амурской до дома №91 по Кирова);

– Крестьянскую (от дома №63 по Крестьянской до дома №91 по Кирова).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: