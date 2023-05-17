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Аллею перед Театром кукол в Уфе благоустроят за 102,5 млн рублей

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Управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракт с уфимской компанией «Уралагротехсервис».

vk.com/ratmir.mavliev

В рамках конкурса начальная цена контракта составляла 104,5 млн рублей, «Уралагротехсервис» снизила стоимость до 102,5 млн рублей и выиграла торги.

Подрядчику предстоит укрепить и реконструировать стоящий в аллее замок, обновить тротуары и освещение, провести озеленение и установить систему видеонаблюдения.

Кроме того, в аллее установят новые скамьи, урны и качели, появятся новые игровые объекты для детей, а также 12 макетов – это будут миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ласточкиного гнезда и других объектов.

Как ожидается, работы завершатся до 15 сентября. Ранее мы писали о том, что в планах благоустроить всю территорию вокруг театра, создать полноценное общественное пространство.

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