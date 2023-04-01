В Уфе благоустроят всю территорию вокруг Театра кукол

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, первого апреля, в соцсетях опубликовал фото реставрируемого здания театра.

«Театр кукол преображается. На объекте ежедневно 130 человек. Полностью завершили устройство инженерных сетей, кровли, оконных блоков. Сейчас идет монтаж внутренних коммуникаций, внутренние отделочные работы, установка витражных конструкций, облицовка фасада. Идем по графику, в конце года театр должен открыть двери для юных зрителей. Коллектив готов.

В этом году также благоустроим прилегающую территорию. Разместим 12 макетов-миниатюр зданий, включенных в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО на территории РФ, и четыре мини-памятника природы республики. Решили также охватить площадку с другой стороны театра, разработаем концепцию современного детского игрового комплекса.

Параллельно обсудили ремонт Детской библиотеки №39. Крышу, фасад приведем в порядок, займемся внутренним наполнением. Планируем создать здесь необычное пространство для развития наших детей», – написал он.