В Уфе благоустроят всю территорию вокруг Театра кукол

По первоначальному проекту в ходе реконструкции уфимского театра кукол планировали снести детскую площадку перед ним и устроить там парковку, но теперь решили создать в этом месте полноценное общественное пространство.
vk.com/ratmir.mavliev
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, первого апреля, в соцсетях опубликовал фото реставрируемого здания театра.
«Театр кукол преображается. На объекте ежедневно 130 человек. Полностью завершили устройство инженерных сетей, кровли, оконных блоков. Сейчас идет монтаж внутренних коммуникаций, внутренние отделочные работы, установка витражных конструкций, облицовка фасада. Идем по графику, в конце года театр должен открыть двери для юных зрителей. Коллектив готов.
В этом году также благоустроим прилегающую территорию. Разместим 12 макетов-миниатюр зданий, включенных в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО на территории РФ, и четыре мини-памятника природы республики. Решили также охватить площадку с другой стороны театра, разработаем концепцию современного детского игрового комплекса.
Параллельно обсудили ремонт Детской библиотеки №39. Крышу, фасад приведем в порядок, займемся внутренним наполнением. Планируем создать здесь необычное пространство для развития наших детей», – написал он.
Реконструкция Театра кукол стартовала в 2022 году, она приурочена к празднованию 450-летия Уфы. Это один из старейших театров Уфы, нынешнее здание ни разу не ремонтировали капитально с 1976 года.
Старый пристрой к зданию, фасад и витражи уже демонтировали, рядом возводят новый многоэтажный пристрой с подвалом, в сам театр теперь будет вести отдельный вход. После реконструкции площадь театра увеличится более чем в два раза.
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