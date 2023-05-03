В Уфе загорелся памятник архитектуры 1906 года постройки

Сегодня, третьего мая, в 12:47 в региональное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме по улице Дзержинского в Уфе.
Фото: МЧС России
На место выехали силы и средства МЧС России. Оказалось, что горел дом Набоковых по адресу Дзержинского, 17 – памятник архитектуры 1906 года постройки.
Пламя охватило второй этаж здания размером 15х15 метров. Открытое горение ликвидировано в 13:31 на площади 200 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.
Ранее в этом году в Уфе в результате ДТП был поврежден построенный в 1905 году памятник архитектуры и истории регионального значения Дом Якушевых.
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