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Прокуратура заинтересовалась ДТП в центре Уфы, в результате которого было повреждено историческое здание

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Авария произошла сегодня, 30 января, в двенадцатом часу дня на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского. Столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и НефАЗ, один из них врезался в стену здания.

Фото: прокуратура республики Башкортостан

Фото: прокуратура республики Башкортостан

В результате ДТП пассажир автобуса «Лотос» получил ушиб мягких тканей головы и был доставлен в больницу. Очевидцы происшествия утверждают, что этот автобус выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с НефАЗом.

В «Башавтотрансе» подчеркивают, что многие СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, какой автобус врезался в здание. «Лотос», следовавший по маршруту №167, не имеет отношения к «Башавтотрансу». Сейчас происшествием заинтересовалась прокуратура: на место выехали прокуроры Уфы и Советского района, проводится проверка.

Поврежденное здание – это построенный в 1905 году памятник архитектуры и истории регионального значения Дом Якушевых.

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