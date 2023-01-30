Прокуратура заинтересовалась ДТП в центре Уфы, в результате которого было повреждено историческое здание

В результате ДТП пассажир автобуса «Лотос» получил ушиб мягких тканей головы и был доставлен в больницу. Очевидцы происшествия утверждают, что этот автобус выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с НефАЗом.

В «Башавтотрансе» подчеркивают, что многие СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, какой автобус врезался в здание. «Лотос», следовавший по маршруту №167, не имеет отношения к «Башавтотрансу». Сейчас происшествием заинтересовалась прокуратура: на место выехали прокуроры Уфы и Советского района, проводится проверка.

Поврежденное здание – это построенный в 1905 году памятник архитектуры и истории регионального значения Дом Якушевых.