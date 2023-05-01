МЧС предупреждает о сильном ветре и чрезвычайной пожароопасности в Башкортостане

«Второго мая 2023 года местами по Республике Башкортостан ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

До седьмого мая в отдельных южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность.

При порывах ветра часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – говорится в обращении службы.

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что он может ломать сухие ветки деревьев, идти против него будет трудно.

Пятый класс пожароопасности на ближайшие дни прогнозируется в Мелеузовском и Стерлитамакском районах, четвертый – в Альшеевском, Архангельском, Баймакском, Бакалинском, Буздякском, Бурзянском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Кугарчинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском районах.

До 15 мая включительно в Башкортостане действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и даже просто пребывание в лесах. На своем приусадебном участке в СНТ, на огороде или даче разводить огонь по-прежнему можно при соблюдении требований.