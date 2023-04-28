В ЦУРе объяснили, где можно разводить костры и где нельзя

В ЦУР Башкортостан объяснили: разводить костры запрещено в лесах, на берегах рек и озер и так далее, но разрешено на своем приусадебном участке в СНТ, на огороде или даче.

При этом обязательно соблюдать правила пожарной безопасности:

– используйте готовый уголь;

– ветер должен быть слабым (не более пяти метров в секунду);

– мангал нужно ставить не ближе пяти метров от строений;

– в радиусе двух метров от мангала – убрать сухую траву;

– рядом с мангалом – поставить огнетушитель, ведро с водой, лопату.

За последние сутки в Башкортостане зарегистрировали три лесных пожара и 20 возгораний сухой травы на общей площади 39 гектаров.