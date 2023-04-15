Премьер-министр Башкортостана прокомментировал передачу акций «БСК» «Русскому водороду»

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подчеркнул, что в документе речь идет только о федеральных акций, контрольным пакетом одного из крупнейших предприятий химической промышленности России по-прежнему владеет и распоряжается республика.

«Ранее по решению Президента РФ Владимира Путина Башкортостану был передан контрольный пакет 38,3% собственности, 11,7% + 1 акция были переданы нашему региональному Фонду в доверительное управление. Это было сделано для того, чтобы, обладая контрольным пакетом, республика могла прогнозировать и развивать "Башкирскую содовую компанию" в нужном направлении.

Это, в первую очередь, касается развития предприятия, создания новых рабочих мест; немаловажную роль играет и экологическая обстановка вокруг этого предприятия, и инвестиционная программа, которая нужна для того, чтобы у этого уникального предприятия появлялись и новые направления деятельности.



Подписанный указ президента страны о передаче 47% акций "БСК" касается только тех, что находились в собственности РФ. Он был передан акционерному обществу "Русский водород". Компания известная, она обладает и управляет некоторыми активами, связанными с содовым производством в Крыму и в ряде других городов. В целом, занимается эффективным управлением и инвестициями.

Провели предварительные переговоры с руководством "Русского водорода". Здесь у нас есть полное взаимопонимание, что необходимо продолжать развивать предприятие, тем более – в условиях ограниченных возможностей из-за санкционной политики западных стран. Это первое направление нашей совместной работы. А второе направление – это, конечно, повышение эффективности работы на самом предприятии, создание новых рабочих мест, создание производств; вся инвестиционная программа, которая ранее была утверждена советом директоров, будет выполняться.



В этих переговорах обратили внимание на экологическую обстановку. Руководство "Русского водорода" подтвердило, что вся программа, связанная с экологией и контролем окружающей среды, будет выполняться. Есть настрой на усиление этой программы, чтобы еще более быстрыми темпами создать благоприятную обстановку для жителей Стерлитамака», – сообщил Андрей Назаров.