47% акций «Башкирской содовой компании» передано ООО «Русский водород»

Суд пришел к выводу, что у тогдашних владельцев акции оказались путем мошеннических схем и умышленных нарушений.

После этого 95,7% акций перешли в ведение Росимущества, впоследствии Владимир Путин передал Башкортостану 38,3% акций «БСК», 11,7% плюс одна акция были переданы в управление АО «Региональный фонд» республики Башкортостан.

47-процентный пакет остался в федеральной собственности. Правительство РФ предложило передать его в доверительное управление ООО «Русский водород», и 13 апреля президент подписал соответствующий указ.

Передача в доверительное управление означает, что компания «Русский водород» сможет распоряжаться активами «Башкирской содовой компании» в интересах государства, акции по-прежнему будут в федеральной собственности.

ООО «Русский водород» работает над внедрением водородных технологий, в первую очередь в сфере транспорта и инфраструктуры.

«Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, является крупнейшим производителем соды в Европе, входит в тройку лидеров в России по производству поливинилхлорида и каустической соды.