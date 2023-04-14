Стало известно, когда в Уфе откроются магазины Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

Сегодня, 14 апреля, член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин в интервью «Известиям» сообщил о том, что магазины, принадлежащие Daher, массово откроются по всей стране до первого июня.

Такое обязательство ритейлер взял на себя перед крупнейшими торговыми центрами. При этом торговая сеть закрыла в России нерентабельные точки, оставив только 200 площадок.

Как мы писали ранее, магазины откроются под другими названиями, скажется ли смена владельца на ассортименте – пока неизвестно. Всего по стране запустят 60 магазинов Maag (бывший Zara). Известно, что в Уфе они расположатся в ТРЦ «Планета» и «Мега». Количество Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka) и Vilet (Stradivarius) не называется.