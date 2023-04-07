Магазины Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka в Уфе откроются под новыми названиями

С тех пор отделы Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka в торговых центрах Уфы оставались закрытыми, но в некоторых из них вывески до сих пор не снимают и места не сдают, а значит, они продолжают оплачивать аренду.

В 2023 году испанская компания Inditex, владеющая этими брендами, объявила о том, что планирует передать группе компаний Daher активы и права, связанные с 245 магазинами в России.

Сейчас в министерстве промышленности и торговли РФ говорят, что все магазины Zara и других брендов, принадлежавших Inditex, до конца весны откроются снова, но уже под другими названиями.

Ранее озвучивались такие названия, как Maag (вместо Zara), Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka) и Vilet (Stradivarius). Как ожидается, в Москве первый магазин Maag откроется уже 14 апреля. Повлияет ли процесс смены владельца на ассортимент – пока неизвестно.