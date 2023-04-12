В Уфе 15-16 апреля перекроют несколько улиц

Ограничения будут действовать в период с 17.00 15 апреля до 11.00 16 апреля. Перекроют следующие улицы:

– Дюртюлинскую;

– Кирова (от Ветошникова до Айской);

– Амурскую (от дома №60 до дома №89 по улице Кирова);

– Крестьянскую (от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова);

– Бехтерева (от Менделеева до дома №1/1);

– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая.