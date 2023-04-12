В Уфе 15-16 апреля перекроют несколько улиц

В эти выходные тысячи верующих устремятся на богослужения в православные храмы. В целях безопасности будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков, а также перекроют ряд улиц.
ufacity.info
Ограничения будут действовать в период с 17.00 15 апреля до 11.00 16 апреля. Перекроют следующие улицы:
– Дюртюлинскую;
– Кирова (от Ветошникова до Айской);
– Амурскую (от дома №60 до дома №89 по улице Кирова);
– Крестьянскую (от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова);
– Бехтерева (от Менделеева до дома №1/1);
– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая.
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