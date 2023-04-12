В этом году в Уфе пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах.

Демский район

Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) – с 23.00 15 апреля до 3.00 16 апреля.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм (Ферина,15) – с 23.30 15 апреля до 3.00 16 апреля и с 7.00 до 9.00 16 апреля;

Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) – с 23.00 15 апреля до 3.00 16 апреля;

Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) – с 23.00 15 апреля до 3.00 16 апреля.

Кировский район

Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) – с 24.00 15 апреля до 3.30 16 апреля и с 6.30 до 11.0016 апреля;

Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) – с 22.00 15 апреля до 2.00 16 апреля;

Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) – с 23.30 15 апреля до 2.00 16 апреля;

Покровский храм (Мингажева, 4) – с 23.30 15 апреля до 2.00 16 апреля и с 7.00 до 11.30 16 апреля.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) – с 22.00 15 апреля до 2.00 16 апреля и с 9.30 до 11.30 16 апреля;

Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) – с 23.00 15 апреля до 2.00 16 апреля и с 8.30 до 10.30.

Октябрьский район

Петро-Павловский храм (Нагаево, Мира, 24) – с 23.00 15 апреля до 2.00 16 апреля;

Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) – с 23.00 15 апреля до 2.00 16 апреля и с 9.00 до 11.00 16 апреля;

Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161) – с 23.30 15 апреля до 2.00 16 апреля и с 7.00 до 11.00 16 апреля.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) – с 23.00 15 апреля до 1.00 16 апреля;

Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) – с 23.00 15 апреля до 1.00 16 апреля и с 6.30 до 10.00 16 апреля;

Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) – с 23.00 15 апреля до 1.00 16 апреля.

Советский район

Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) – с 23.00 15 апреля до 2.30 16 апреля и с 9.00 до 10.30;

Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) – с 23.15 15 апреля до 3.00 16 апреля и с 8.30 до 10.00 16 апреля;

Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) – с 24.00 15 апреля до 3.00 16 апреля.