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В Уфе в 2023 году оборудуют 10 официальных пляжей

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Уфа уже готовится к открытию пляжного сезона: на официальных пляжах проведут обработку от клещей и другие работы, чтобы обезопасить отдыхающих.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили на совещании в мэрии.

Список пляжей, которые откроются в этом году:

река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи»;

Глубокое озеро – «Карьерное»;

Теплое озеро – «Райский берег»;

озеро Кашкадан – «Кашкадан».

Зону отдыха «Гольфстрим» на Теплом озере решили ликвидировать из-за реконструкции, о которой мы писали ранее. После завершения работ там откроется муниципальный пляж.

На всех пляжах будут дежурить спасатели. МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.

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