Парки, скверы и озера: какие общественные пространства благоустроят в Уфе в 2023 году

Все проекты разрабатываются при активном участии жителей города, контракты по каждому из них уже либо заключены, либо на стадии заключения.

Список общественных пространств, которые благоустроят в 2023 году

Сад имени Аксакова

Начало работ – апрель 2023 года;

завершение – сентябрь 2023 года.

Как мы писали ранее, на время работ сад полностью закроют.

Сквер имени Альбанова

Начало работ – май 2023 года;

завершение – октябрь 2023 года.

Благоустройство нового знакового места Уфы общей площадью 900 кв. м частично финансируется из федерального бюджета.

Аллея перед Театром кукол

Начало работ – март 2022 года;

завершение первого этапа – май 2023 года;

завершение второго этапа – август 2024 года.

Уже разработан, согласован и прошел государственную экспертизу проект аллеи миниатюр. По итогам работ территория вокруг театра превратится в полноценное общественное пространство.

Парк Нефтехимиков

Начало работ – май 2023 года;

завершение – август 2024 года.

За благоустройство этого парка в 2021 году проголосовало большинство уфимцев.

Улица Октябрьской Революции

Начало работ – апрель 2023 года;

завершение – май 2024 года.

Уже начаты работы по обновлению дороги и переустройству сетей. По итогам работ улица станет наполовину пешеходной.

Озеро Теплое

Начало работ – май 2023 года;

завершение – август 2024 года.

В этом году благоустроят прибрежную территорию, городской пляж, зоны для пикников, а также прогулочные дорожки.

Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем»

Начало работ – май 2023 года;

завершение – октябрь 2023 года.

Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева вошли в перечень юбилейных объектов в подготовке к празднованию 450-летия основания города Уфы.

Сквер Михалева у Дворца Спорта

Начало работ – май 2023 года;

завершение – октябрь 2023 года.

Стилистически весь сквер связан с темой хоккея и льда, при благоустройстве будут подобраны соответствующие по цветовой гамме материалы.

Малое озеро в парке «Волна»

Начало работ – май 2023 года;

завершение – октябрь 2023 года.

За благоустройство территории в микрорайоне Затон уфимцы проголосовали еще в 2020 году.

+«Уфимское ожерелье»

В этом году продолжится прокладка экотропы на территории Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Синхронизируют «Уфимское ожерелье» с проектом развития уфимской велоинфраструктуры.

+Тротуары в центре

Совместно с городским центром «АРТ-Квадрат» будут благоустроены улицы Свердлова, Гоголя, частично – Ленина и Пушкина.