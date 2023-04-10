Парки, скверы и озера: какие общественные пространства благоустроят в Уфе в 2023 году

10 апреля на совещании в правительстве глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в этом года. Всего запланировано 13 мероприятий, которые охватят в том числе 11 парков.
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Все проекты разрабатываются при активном участии жителей города, контракты по каждому из них уже либо заключены, либо на стадии заключения.
Список общественных пространств, которые благоустроят в 2023 году
Сад имени Аксакова
Начало работ – апрель 2023 года;
завершение – сентябрь 2023 года.
Как мы писали ранее, на время работ сад полностью закроют.
Сквер имени Альбанова
Начало работ – май 2023 года;
завершение – октябрь 2023 года.
Благоустройство нового знакового места Уфы общей площадью 900 кв. м частично финансируется из федерального бюджета.
Аллея перед Театром кукол
Начало работ – март 2022 года;
завершение первого этапа – май 2023 года;
завершение второго этапа – август 2024 года.
Уже разработан, согласован и прошел государственную экспертизу проект аллеи миниатюр. По итогам работ территория вокруг театра превратится в полноценное общественное пространство.
Парк Нефтехимиков
Начало работ – май 2023 года;
завершение – август 2024 года.
За благоустройство этого парка в 2021 году проголосовало большинство уфимцев.
Улица Октябрьской Революции
Начало работ – апрель 2023 года;
завершение – май 2024 года.
Уже начаты работы по обновлению дороги и переустройству сетей. По итогам работ улица станет наполовину пешеходной.
Озеро Теплое
Начало работ – май 2023 года;
завершение – август 2024 года.
В этом году благоустроят прибрежную территорию, городской пляж, зоны для пикников, а также прогулочные дорожки.
Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем»
Начало работ – май 2023 года;
завершение – октябрь 2023 года.
Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева вошли в перечень юбилейных объектов в подготовке к празднованию 450-летия основания города Уфы.
Сквер Михалева у Дворца Спорта
Начало работ – май 2023 года;
завершение – октябрь 2023 года.
Стилистически весь сквер связан с темой хоккея и льда, при благоустройстве будут подобраны соответствующие по цветовой гамме материалы.
Малое озеро в парке «Волна»
Начало работ – май 2023 года;
завершение – октябрь 2023 года.
За благоустройство территории в микрорайоне Затон уфимцы проголосовали еще в 2020 году.
+«Уфимское ожерелье»
В этом году продолжится прокладка экотропы на территории Кировского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Синхронизируют «Уфимское ожерелье» с проектом развития уфимской велоинфраструктуры.
+Тротуары в центре
Совместно с городским центром «АРТ-Квадрат» будут благоустроены улицы Свердлова, Гоголя, частично – Ленина и Пушкина.
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