В Башкортостане выпал снег

Аномально жаркая весна в республике была недолгой: сегодня, седьмого апреля, в некоторых районах дороги замело снегом.
Снег выпал в Абзелиловском и Белорецком районах: в них буквально вернулась зима, за ночь образовались сугробы.
ГИБДД предупреждает об опасностях на дорогах из-за снежного наката и гололедицы. Водителям рекомендовали придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию.
Многие автовладельцы уже успели перейти на летние шины – их просят воздержаться от поездок в эти районы.
С конца марта в республике стояла небывалая жара, температурные рекорды бились несколько дней подряд. Синоптики объяснили это выносом юго-восточными ветрами на территорию республики теплой и сухой воздушной массы с районов Средней Азии. В ближайшее время погода стабилизируется около нормы.
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