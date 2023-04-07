В Башкортостане выпал снег

Снег выпал в Абзелиловском и Белорецком районах: в них буквально вернулась зима, за ночь образовались сугробы.

ГИБДД предупреждает об опасностях на дорогах из-за снежного наката и гололедицы. Водителям рекомендовали придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию.

Многие автовладельцы уже успели перейти на летние шины – их просят воздержаться от поездок в эти районы.

С конца марта в республике стояла небывалая жара, температурные рекорды бились несколько дней подряд. Синоптики объяснили это выносом юго-восточными ветрами на территорию республики теплой и сухой воздушной массы с районов Средней Азии. В ближайшее время погода стабилизируется около нормы.