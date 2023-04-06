В Уфе 5 апреля снова был побит температурный рекорд, но скоро похолодает

Днем пятого апреля 2023 года на метеостанции Уфа – Дема температура воздуха поднималась до +19,2°.

Прошлый рекорд был зафиксирован в этот день в 1990 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +16°.

Ранее мы писали о том, что температурные рекорды были побиты второго третьего и четвертого апреля.

Башгидромет тем временем прогнозирует скорое похолодание:

«Такие погодные условия были связаны с выносом юго-восточными ветрами на территорию республики теплой и сухой воздушной массы с районов Средней Азии. Однако в конце недели погода изменится. В передней части скандинавского антициклона начнет поступать холодная воздушная масса с северных широт.

Температура воздуха днем седьмого апреля понизится до +4°, +9°. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В выходные дни существенных осадков не ожидается. Прогнозируемая температура воздуха в ночные часы -2°, -7°, в отдельных районах до -12°, днем повышение до +8°, +13°», – говорится в прогнозе.