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В Уфе 3 и 4 апреля были побиты температурные рекорды

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Аномальная для апреля жара все еще с нами: Уфа перекрывает абсолютный максимум температуры третий день подряд.

Днем третьего апреля 2023 года на метеостанции Уфа – Дема температура воздуха поднималась до +19,5°.

Прошлый рекорд был зафиксирован в этот день в 1995 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +16,4°.

Четвертого апреля там же был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составил +19°.

Предыдущий рекорд был зафиксирован тоже в 1995 году, когда максимальная температура воздуха в этот день повышалась до +14,5°.

В целом по республике четвертого апреля максимальные температуры воздуха составили +16°, +21°, местами по юго-востоку до +13°.

Ранее мы писали о том, что температурный рекорд был установлен и второго апреля.

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