В Уфе 2 апреля был побит температурный рекорд, державшийся 45 лет

Как сообщает Башгидромет, второго апреля был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. На метеостанции Уфа – Дема температура воздуха поднималась до +17,1°.

Прошлый рекорд был зафиксирован в этот день в 1978 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +15,4°.

В Уфе в ближайшие дни температура днем будет подниматься до 16-17 градусов выше нуля, к концу недели установится нормальная для этого времени года погода (до 8-11° днем).

Ранее мы писали о том, что, по оценке синоптиков, в этом году складываются неблагоприятные условия для урожая: из-за резкого потепления и последующего похолодания в республике может погибнуть часть озимых.