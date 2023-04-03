Башгидромет прогнозирует гибель урожая в Башкортостане из-за аномально теплого марта

Как сообщает Управление, март на территории республики был аномально теплым: среднемесячная температура воздуха по составила -0,2°, что выше нормы на 4,8°.

Такими же теплыми за последние 30 лет были 2014 и 2019 годы.

«Такие процессы на территории республики, как ранний устойчивый переход через 0° в сторону положительных температур, раннее освобождение посевов от снега и раннее возобновление вегетации при дальнейшем похолодании, могут сказаться отрицательно. Ослабленные посевы сначала подвергаются высоким температурам, идет отрастание зелени и вслед за этим идет возврат холодов.

Такие резкие перепады могут частично повредить ослабленные (при поздних сроках сева) растратившие закалку растения, как это было в 2019 году 17-18 апреля. Гибель озимых в тот год составила 36% от общей площади посевов озимых культур.

Аномально теплая погода первой половины текущей недели во второй половине недели сменится более прохладной, температурный фон будет приближаться к своим обычным значениям. Такие погодные условия приведут к частичному прекращению начавшейся вегетации растений, что не является благоприятными агрометеорологическими условиями для дальнейшего роста и развития сельхозкультур», – говорится в сообщении Башгидромета.