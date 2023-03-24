В Уфе завершили первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы за 1 млрд рублей

Светофоры установили на таких оживленных транспортных артериях города, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская.

До конца 2023 года в Уфе появится еще 51 «интеллектуальный» перекресток. В общей сложности в городе будет модернизировано 140 светофоров из 415 существующих.

Корректировка дорожного движения ведется из специально созданного Центра управления дорожным движением, о котором рассказывал ранее Радий Хабиров. Сотрудники Центра могут не только регулировать работу светофоров, но и следить за метеообстановкой в городе, распределять транспортные потоки.