Радий Хабиров рассказал о том, как будет работать интеллектуальная транспортная система стоимостью миллиард рублей в Уфе

«В режиме реального времени отсюда следят за дорожной ситуацией, мониторят транспортные потоки, управляют светофорами. Все так, как и должно быть в XXI веке.

Но мы пойдем дальше. Начали внедрять в Уфимской агломерации – столице и ближайших районах – интеллектуальную транспортную систему. Это часть проекта "Безопасные качественные дороги", стоимость – больше миллиарда рублей, средства – из федерального и республиканского бюджетов.

"Мозг" системы будет здесь же, в Центре организации дорожного движения. Интеллектуальное, дистанционное регулирование транспортных потоков позволит снизить пробки на дорогах. Аварий станет меньше, воздух – чище. И что важно – мы сможем улучшить работу общественного транспорта.

Главный запрос от наших жителей сегодня – несоблюдение графика движения автобусов и большой интервал. Мы этот вопрос решаем, покупаем новые автобусы, набираем водителей, анализируем пассажиропоток. Большое подспорье в этом – и новая "умная" система», – написал Радий Хабиров.