В Уфе на неделю продлили перекрытие участка дороги вдоль реки

Участок дороги вдоль реки Шугуровка под железнодорожным мостом от улицы Ушакова до улицы Хетагурова был перекрыт ранее для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время половодья.

Сегодня, 16 марта, мэрия сообщила о том, что было принято решение о продлении перекрытия до 23 марта.

Сейчас в городе проводятся работы по подготовке к весеннему половодью, которое, как ожидается, начнется в период с седьмого по 18 апреля.

Ранее в Башгидромете дали прогноз по половодью на реках республики: в Уфе ожидаются большие подтопления в окрестностях реки Демы.