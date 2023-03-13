Башгидромет дал прогноз на весеннее половодье в республике

По прогнозу Башгидромета, максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10-15%. При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков города Уфы.

При прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек.

Предварительно ожидаемые максимальные уровни воды на реках:

– Белая в районе Стерлитамака: 380-480 см (ниже нормы на 60 см);

– Белая в районе Уфы: 580-680 см (ниже нормы на 100 см);

– Белая в районе Бирска: 590-690 см (ниже нормы на 80 см);

– Уфа в районе поселка Шакша: 620-720 см (ниже нормы на 100 см).

При этом в бассейне реки Демы по состоянию на пятое марта запасы воды были выше нормы на 20%, так что возможны затопления домов, расположенных близко к ней.