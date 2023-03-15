18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Под Уфой загорелся автобус «Башавтотранса»

Поделиться:

Сегодня, 15 марта, пожарные выезжали по вызову на место происшествия неподалеку от Уфы: там загорелся пассажирский автобус.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Звонок в Управление МЧС поступил в 16.23: сообщили, что в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км ФАД М-7 загорелся автобус марки «НефАЗ», следовавший по маршруту «Уфа – Дюртюли».

В момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель, они эвакуировались самостоятельно.

Прибывшие к месту пожарные возгорание ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Автобус, судя по фото, восстановлению не подлежит. Причина происшествия устанавливается.

В Демском районе Уфы загорелась электричка

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: