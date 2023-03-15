Под Уфой загорелся автобус «Башавтотранса»

Звонок в Управление МЧС поступил в 16.23: сообщили, что в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км ФАД М-7 загорелся автобус марки «НефАЗ», следовавший по маршруту «Уфа – Дюртюли».

В момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель, они эвакуировались самостоятельно.

Прибывшие к месту пожарные возгорание ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Автобус, судя по фото, восстановлению не подлежит. Причина происшествия устанавливается.