Под Уфой загорелся автобус «Башавтотранса»

Сегодня, 15 марта, пожарные выезжали по вызову на место происшествия неподалеку от Уфы: там загорелся пассажирский автобус.
Звонок в Управление МЧС поступил в 16.23: сообщили, что в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км ФАД М-7 загорелся автобус марки «НефАЗ», следовавший по маршруту «Уфа – Дюртюли».
В момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель, они эвакуировались самостоятельно.
Прибывшие к месту пожарные возгорание ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Автобус, судя по фото, восстановлению не подлежит. Причина происшествия устанавливается.
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