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В Демском районе Уфы загорелась электричка

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Очередной большой пожар в Уфе: на этот раз – не в жилом доме, а на железнодорожных путях.

Фото: МЧС

Сегодня, пятого марта, глава администрации Демского района Антон Тарасов в своем Telegram-канале сообщил о том, что произошло возгорание электрички.

«На место оперативно направлены службы экстренного реагирования. Очаг возгорания удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются», – написал Тарасов.

Как сообщили в МЧС, «по прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава».

Пассажиров в поезде не было, машинист эвакуировался самостоятельно, никто не пострадал.

Кроме того, ночью пожарные выезжали в деревне Осоргино Уфимского района: там загорелась бревенчатая баня, пострадали люди.

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