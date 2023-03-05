В Демском районе Уфы загорелась электричка

Сегодня, пятого марта, глава администрации Демского района Антон Тарасов в своем Telegram-канале сообщил о том, что произошло возгорание электрички.

«На место оперативно направлены службы экстренного реагирования. Очаг возгорания удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются», – написал Тарасов.

Как сообщили в МЧС, «по прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава».

Пассажиров в поезде не было, машинист эвакуировался самостоятельно, никто не пострадал.

Кроме того, ночью пожарные выезжали в деревне Осоргино Уфимского района: там загорелась бревенчатая баня, пострадали люди.