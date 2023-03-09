Стало известно, когда в Башкортостане начнется половодье

Начальник Башгидромета Вилора Горохольская на посвященной этой теме пресс-конференции МЧС сообщила о том, что начало половодья в этом году ожидается в период с седьмого по 18 апреля.

Ранее мы писали о том, что Уфа начала подготовку к половодью еще в конце февраля. Пока что это превентивные меры: идет профилактическая работа с населением, вывозится снег, готовятся мотопомпы для откачки талых вод и так далее.

В ближайшее время начнут бурить, пилить и чернить лед на реках – это поможет избежать образования ледяных заторов.

Как ожидается, при минимальных уровнях 300-550 см возможно затопление дорог в Демском районе к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», в Ленинском районе между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез.

При средних уровнях 600-700 см в зону возможного затопления попадают территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750-990 см возможно затопление территорий всех семи районов города.