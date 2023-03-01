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В Башкортостане изменились правила дорожного движения

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С сегодняшнего дня, первого марта, вступил в силу большой пакет изменений в Правила дорожного движения, который готовился Минтрансом несколько лет.

Изменения по большей части касаются правил размещения автомобилей.

Прежде всего, водителям запретили останавливаться на островках безопасности и направляющих островках – теперь за это можно получить штраф от 500 до 2,5 тыс. рублей.

На знаке платной парковки будут изображены монеты, на знаке парковки для инвалидов – человек в коляске.

Теперь если вы видите знак с буквой «P» или знак 5.29 «Зона регулируемой стоянки», то парковка в этом месте точно разрешена, можно не беспокоиться о том, что машину эвакуируют (даже если присутствуют знаки 3.27-3.30).

Также изменился временной интервал парковки под знаками 3.30 и 3.29 (запрет стоянки по четным и нечетным числам месяца), если они установлены на обеих сторонах улицы: теперь вы сможете парковаться на любой стороне с 21.00 до 24.00.

Водители мопедов теперь обязаны носить вещи со световозвращающими элементами в ночное время суток.

Ранее мы писали о том, что с первого марта изменились и правилам пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

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