Подорожание сигарет и ограничение скорости электросамокатов: какие законы вступят в силу в Башкортостане в марте?

1. Подорожают сигареты и жидкости для вейпов. С первого марта акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на килограмм табака – 8669 рублей.

Акциз на жидкости для вейпов будет равен 20 рублям за один миллилитр. Все это приведет к росту цен на табак и никотиносодержащие жидкости, особенно низкого ценового сегмента.

2. Защита персональных данных владельцев недвижимости. Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

3. Внешний облик города. При строительстве или реконструкции домов подрядчику придется согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления.

4. Депутатов, работающих не на постоянной основе, освободят от подачи деклараций. Об этом мы писали ранее.

5. Электросамокаты включат в ПДД. Как и весь остальной индивидуальный электротранспорт. Максимальная скорость передвижения на них составит 25 км/ч, приоритет при движении будет отдаваться пешеходам. Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.

6. Перерасчет платы за вывоз мусора. Теперь если вы уезжаете куда-нибудь на срок более пяти дней подряд, сможете до отъезда или в течение 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты и т.п.).

7. Защита животных. Изменятся требования к местам продажи домашних животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.

8. Такси станет безопаснее. Граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений не допустят к управлению общественным транспортом и такси.

9. Оружие не для всех. С 30 марта подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также те, в отношении кого по итогам проверки ФСБ будет выписано заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, не смогут получить лицензию на владение оружием.