В МЧС Башкортостана прокомментировали сообщения об угрозе ракетного удара

Как и неделю назад, на некоторых радиостанциях, в том числе, по некоторой информации, в эфире «Дорожного радио», передали сообщение об угрозе ракетного удара.

В МЧС сообщили, что инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов с очевидной целью посеять панику, никакой угрозы на самом деле нет.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» – говорится в объявлении.

В случае реальной угрозы оповещать жителей об опасности будут сирены по всему городу.