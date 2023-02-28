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В МЧС Башкортостана прокомментировали сообщения об угрозе ракетного удара

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Сегодня, 28 февраля, главное управление МЧС России по республике Башкортостан обратилось к жителям в связи с сообщениями о воздушной тревоге.

Как и неделю назад, на некоторых радиостанциях, в том числе, по некоторой информации, в эфире «Дорожного радио», передали сообщение об угрозе ракетного удара.

В МЧС сообщили, что инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов с очевидной целью посеять панику, никакой угрозы на самом деле нет.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» – говорится в объявлении.

В случае реальной угрозы оповещать жителей об опасности будут сирены по всему городу.

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