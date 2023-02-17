Депутаты Башкортостана перестанут отчитываться о доходах

Закон вступит в силу первого марта. После этой даты депутаты, работающие на непостоянной основе, будут подавать декларации после избрания, а также при заключении в течение года крупных сделок, превышающих общий доход депутатов и их супругов за предыдущие три года.

При этом если в течение года декларация не была подана, парламентарий обязан будет заявить об отсутствии подобных сделок.

Сейчас такой порядок, освобождающий от ежегодного декларирования доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений.

Авторы инициативы объясняют это тем, что в регионах большинство парламентариев совмещает депутатскую деятельность с основной работой и собирать каждый год документы для подачи декларации им тяжело, поэтому бизнесмены зачастую предпочитают не идти в законодательные органы. Во многих муниципалитетах на постоянной основе работают только порядка 10% депутатов.