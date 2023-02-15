«БашРТС» списала 3,8 млн рублей пени клиентам

Всего в рамках акции было пересчитано более 3,8 миллионов рублей пени клиентам. В акции приняли участие 6860 собственников квартир в зоне обслуживания компании.

Также в январе одному из участников акции подарили ноутбук. Чтобы побороться за главный приз, нужно было не только выполнить все условия акции, но и быть зарегистрированным пользователем личного кабинета «БашРТС» с подключенным лицевым счетом.

Ранее в «БашРТС» объяснили большие суммы в декабрьских счетах за отопление: многие жители были удивлены, увидев в них суммы в полтора раза больше, чем месяцем ранее.