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«БашРТС» списала 3,8 млн рублей пени клиентам

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Поставщик ресурсов ООО «БашРТС» подвел итоги акции «В Новый год – без хлопот!», в рамках которой нужно было погасить задолженность к Новому году.

Всего в рамках акции было пересчитано более 3,8 миллионов рублей пени клиентам. В акции приняли участие 6860 собственников квартир в зоне обслуживания  компании.

Также в январе одному из участников акции подарили ноутбук. Чтобы побороться за главный приз, нужно было не только выполнить все условия акции, но и быть зарегистрированным пользователем личного кабинета «БашРТС» с подключенным лицевым счетом.

Ранее в «БашРТС» объяснили большие суммы в декабрьских счетах за отопление: многие жители были удивлены, увидев в них суммы в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

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