В Башкортостане новые квартиры за год подорожали на 34%

По данным Башстата, в первом квартале 2022 года один метр жилья на первичном рынке в республике стоил в среднем 91,3 тыс. рублей – это на 7,8% больше, чем в конце 2021 года.

К концу 2022 года цена поднялась до 113,8 тыс. рублей за квадратный метр, рост по итогам года составил 34,3%.

Квартиры на вторичном рынке подорожали с 77,8 тыс. рублей за «квадрат» в первом квартале до 86,5 тыс. рублей в четвертом, общий рост по итогам года – 15,9%.