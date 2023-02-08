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В Башкортостане новые квартиры за год подорожали на 34%

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет «О динамике цен на рынке жилья в республике Башкортостан» по итогам 2022 года.

По данным Башстата, в первом квартале 2022 года один метр жилья на первичном рынке в республике стоил в среднем 91,3 тыс. рублей – это на 7,8% больше, чем в конце 2021 года.

К концу 2022 года цена поднялась до 113,8 тыс. рублей за квадратный метр, рост по итогам года составил 34,3%.

Квартиры на вторичном рынке подорожали с 77,8 тыс. рублей за «квадрат» в первом квартале до 86,5 тыс. рублей в четвертом, общий рост по итогам года – 15,9%.

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