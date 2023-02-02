В Уфе дешевеют квартиры в новостройках

Авторы исследования констатируют: первичный рынок жилья в феврале «встал», динамика цены квадратного метра в среднем – ноль.

Наибольший рост цены квадратного метра произошел в Новокузнецке (+4,7%), Томске (+2,2%), Улан-Удэ (+2,1%), Твери (+1,9%), Омске (+1,9%), Самаре (+1,7%), Перми (+1,5%), Иваново (+1,2%), Рязани (+1,1%) и Оренбурге (+1%).

Наибольшее падение цен оказалось в Севастополе (-3,2%), Волжском (-2,7%), Кургане (-1,8%), Чите (-1,5%), Сочи (-1,3%), Сургуте (-1,1%), Московской области (-1%), Хабаровске (-1%), Москве (-0,8%) и Калуге (-0,7%).

Средний «квадрат» новостроек в стране за месяц не подорожал и не подешевел и сейчас стоит 109 763 рубля.

Средняя стоимость предложения выросла в 33 городах, в 32 упала, в пяти городах осталась прежней.

Средняя цена квартиры составила 5 850 264 рубля, снизившись за месяц на 0,2%.

В Уфе отмечается одно из крупнейших падений цены за квартиру в новостройке среди всех исследуемых городов (-1,8%). Новое жилье теперь обходится в среднем в 6 010 374 рубля.

Цена за «квадрат» в Уфе снизилась за месяц на 0,5% и составляет теперь 120 481 рубль в среднем. По этому показателю город на 21 месте в рейтинге.