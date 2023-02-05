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В Уфе потеплеет до -4°

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Наметившееся было незначительное похолодание в скором времени сменится почти по-весеннему теплой погодой. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Уфе будут почти каждый день, солнца на этой неделе не обещают вообще.

Понедельник, 6 февраля: до -11°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -21°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 7 февраля: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -21°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 8 февраля: до -11°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -15°, снег.

Четверг, 9 февраля: до -4°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на пятницу – -10°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 10 февраля: до -5°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -10°, небольшой кратковременный снег.

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