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Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкортостане в феврале

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2023 год начался с резких перепадов температуры и обильных снегопадов. Чего ждать от последнего месяца зимы?

Как сообщает Гидрометцентр России, в феврале по республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, то есть порядка -11,7°.

Месячное количество осадков также предполагается около нормы – 20-40 мм.

При этом начался февраль с довольно теплых дней. По нынешнему прогнозу, в Уфе до конца текущей недели температура не опустится ниже -9° в дневное время, снег обещают только в ночь на воскресенье, пятое февраля. К концу следующей недели возможно потепление при обильных снегопадах.

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