Жители Уфы получат новые квитанции за отопление

В феврале пользователи МУП УИС получат обновленные квитанции с начислениями за январь. Компания пытается сделать начисления за коммунальную услугу «отопление» еще более прозрачными.
В платежках появятся новые строки:
– «площадь помещений, передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"»;
– «площадь помещений, не передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"».
Эти цифры нужны для того, чтобы самостоятельно проверить правильность выставленных сумм к оплате.
На сегодняшний день МУП «Уфимские инженерные сети» обслуживает более 1300 жилых домов в Уфе.
Ранее в МУП УИС объяснили значительно возросшие суммы в платежках за январь.
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