Жители Уфы получат новые квитанции за отопление

В платежках появятся новые строки:

– «площадь помещений, передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"»;

– «площадь помещений, не передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"».

Эти цифры нужны для того, чтобы самостоятельно проверить правильность выставленных сумм к оплате.

На сегодняшний день МУП «Уфимские инженерные сети» обслуживает более 1300 жилых домов в Уфе.

Ранее в МУП УИС объяснили значительно возросшие суммы в платежках за январь.