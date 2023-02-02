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Жители Уфы получат новые квитанции за отопление

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В феврале пользователи МУП УИС получат обновленные квитанции с начислениями за январь. Компания пытается сделать начисления за коммунальную услугу «отопление» еще более прозрачными.

В платежках появятся новые строки:

– «площадь помещений, передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"»;

– «площадь помещений, не передавших показания ИПУ по услуге "Отопление"».

Эти цифры нужны для того, чтобы самостоятельно проверить правильность выставленных сумм к оплате.

На сегодняшний день МУП «Уфимские инженерные сети» обслуживает более 1300 жилых домов в Уфе.

Ранее в МУП УИС объяснили значительно возросшие суммы в платежках за январь.

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